"2 Floods, 40 Years, 1 Song"

to

Buchanan Theatre 19778 Main Street, Roanoke, Virginia 24066

- Benefit Concert for Kerville, Texas Flood Relief

- 40th Anniversary of the 1985 Roanoke/Botetourt Flood

An intimate concert setting featuring modern folk, acoustic country & Americana music and root-based songwriting - showcasing original music from nationally recognized touring artists alongside standout local performers.

All net proceeds benefit Texas flood victims

Tickets $25 online: https://www.buchanantheatre.com/2floods40years1song

Tickets at the door (if available) - cash only

Additional info - including performer lineup: facebook.com/RobFraimMusic

Info

Buchanan Theatre 19778 Main Street, Roanoke, Virginia 24066
Concerts & Live Music, History, Leisure & Recreation
5403144422
please enable javascript to view
to
Google Calendar - "2 Floods, 40 Years, 1 Song" - 2025-10-25 19:00:00 Google Yahoo Calendar - "2 Floods, 40 Years, 1 Song" - 2025-10-25 19:00:00 Yahoo Outlook Calendar - "2 Floods, 40 Years, 1 Song" - 2025-10-25 19:00:00 Outlook iCalendar - "2 Floods, 40 Years, 1 Song" - 2025-10-25 19:00:00 ical