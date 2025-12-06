Admitted Student Days

Hollins University 7916 Williamson Road, Roanoke, Virginia 24019

[For admitted students only] Celebrate your admission to Hollins at Admitted Students Day! Explore campus, connect with future classmates, and get an inside look at student life, career pathways, and campus resources. Learn more about financial aid, student support, and the opportunities ahead as you picture yourself thriving at Hollins.

