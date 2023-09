× Expand The Spot on Kirk

Ty’ Dye presents The World Is Yours 2: Release Party with performances by ZPO, Eugene Woodz, King Cp, Wiz Breezy, E Will, and Max K

Ty’ Dye - https://spotify.link/aJSTGIOXdDb

ZPO - https://spotify.link/lR73lXkXdDb

Wiz Breezy - https://spotify.link/Y8ad6IsXdDb

Klean - https://spotify.link/auHebeyXdDb

King CP - https://spotify.link/vGLudTBXdDb

Eugene Woodz - https://spotify.link/roxKU9JXdDb

EWill - https://spotify.link/7PcIcenYdDb

Saturday, November 18th, 2023

Doors 7:30pm | Starts 8:00pm

$10 ADV | $15 Day of Show