Vivaldi Strings

Raleigh Court Presbyterian Church 1837 Grandin Road S.W., Roanoke, Virginia 24015

Roanoque Baroque Season IV Opening

Join us for an exhilarating event featuring:

-Antonio Vivaldi’s musical genius

-six solo violins and

-captivating vocals!

Guest artist, Alexandra Calabrio

Soprano, Adelaide Trombetta

Our virtuoso orchestra violinists

Experience Roanoke VA’s newest treasure, a custom Baroque theorb.

At the door, suggested donation $20. Preferred seating available at website. https://www.roanoquebaroque.org/performances

Info

Concerts & Live Music
540-632-2780
