Vivaldi Strings
to
Raleigh Court Presbyterian Church 1837 Grandin Road S.W., Roanoke, Virginia 24015
Renowned New York violinist, Alexandra Calabrio
Roanoque Baroque Season IV Opening
Join us for an exhilarating event featuring:
-Antonio Vivaldi’s musical genius
-six solo violins and
-captivating vocals!
Guest artist, Alexandra Calabrio
Soprano, Adelaide Trombetta
Our virtuoso orchestra violinists
Experience Roanoke VA’s newest treasure, a custom Baroque theorb.
At the door, suggested donation $20. Preferred seating available at website. https://www.roanoquebaroque.org/performances