Water Culture, Lost In Space Camp, Oh! You Pretty Things, Regen Tate
The Spot on Kirk 22 Kirk Avenue SW, Roanoke, Virginia 24011
×
Courtesy The Spot on Kirk
Join us at The Spot on Kirk, Friday, November 21, 2025.
Water Culture - waterculture.bandcamp.com
Oh! You Pretty Things - oyptmusic.bandcamp.com
Lost In Space Camp - lostinspacecamp.bandcamp.com
Regen Tate - facebook.com/regentateacoustic
Doors - 7:30 pm | Show - 8:00 pm
Tickets: $12 Advance (+fees) | $15 Day of Show
Info
The Spot on Kirk 22 Kirk Avenue SW, Roanoke, Virginia 24011
Concerts & Live Music