Admission Open House: Discover Hollins Day

to

Hollins University 7916 Williamson Road , Roanoke, Virginia 24019

Discover all that Hollins has to offer at our upcoming Admission Open House: Discover Hollins Day. Tour our beautiful campus, meet current students, and explore student life, career pathways, and campus resources. Attend info sessions on admissions, financial aid, and support services, and get your questions answered as you envision yourself at Hollins.

Education & Learning, This & That
to
