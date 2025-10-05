Vivaldi Strings Concert
First Evangelical Presbyterian 2101 Jefferson Street , Roanoke, Virginia 24014
Renowned guest artist, Alexandra Calabrio
Roanoque Baroque Season IV Opening
Join us for an exhilarating event featuring:
-Antonio Vivaldi’s musical genius
-six solo violins and
-captivating vocals!
Guest artist, Alexandra Calabrio
Soprano, Adelaide Trombetta
Our virtuoso orchestra violinists
Experience Roanoke VA’s newest treasure, a custom Baroque theorb.
At the door, suggested donation $20. Preferred seating available at website.
https://www.roanoquebaroque.org/performances
Info
